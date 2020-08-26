0
0
53
НОВОСТИ

Вице-мэр Владимир Ефимов: на поддержку гостиничного бизнеса в Москве выделено 1,5 млрд рублей

16:44 26.08.2020

Правительство Москвы направило на поддержку отельеров порядка 1,5 млрд рублей в виде грантов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. «На эти средства было организовано размещение в гостиницах медиков, которые борются с коронавирусом. То есть одновременно мы решаем две задачи – помогаем защитить от инфекции семьи врачей и медсестер и снизить вероятность ее занесения в стационары, а также помогаем гостиницам пережить период ограниченного спроса. Для медиков созданы самые комфортные условия, включая двухразовое питание (завтрак и ужин) с бесконтактной доставкой до номеров», – рассказал Владимир Ефимов.

Вице-мэр также пояснил, что гранты распределяет Комитет по туризму города Москвы. Ключевым фактором при их выдаче является готовность гостиниц соблюдать все санитарные требования.

«Грантовая поддержка отельеров от Правительства Москвы – это очень правильная и своевременная мера, которая, безусловно, поможет сфере гостиничного бизнеса пережить этот экономически непростой период. Отдельно стоит отметить инициативу по размещению медицинских работников в гостиницах города. Благодаря этой программе многим отельерам, и нам в частности, удалось сохранить все рабочие места и отработать период в полном объеме», – говорит генеральный менеджер отеля Park Inn by Radisson Izmailovo Москва Ирина Овсянникова.

Председатель комитета по гостиничному бизнесу московского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Шлопак также высоко оценил инициативу московских властей, назвав ее «крайне нужной» для гостиничной отрасли.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:00 26.08.2020
Турция провела учения в Средиземном море вместе с США
0
16
16:53 26.08.2020
Минпросвещения планирует к 2022 году дать доступ к скоростному Интернету всем школам в РФ
0
38
16:50 26.08.2020
Форум в Давосе перенесен на лето 2021 года
0
44
16:30 26.08.2020
В Москве до вечера будет действовать "оранжевый" уровень погодной опасности
0
75
16:10 26.08.2020
В "черный список" Минторга США попали 24 китайских компании
0
104
15:40 26.08.2020
Омские врачи просят коллег из Германии поделиться результатами тестов Навального
0
180
15:15 26.08.2020
Светлана Алексиевич: Ни о каком перевороте в Белоруссии не идет речи...
0
222
14:20 26.08.2020
В детских лагерях заболеваемость коронавирусной инфекцией "фактически нулевая" - Минпросвещения РФ
0
212
14:10 26.08.2020
За авиаудары ВВС Израиля Ливан ﻿намерен подать жалобу в СБ ООН
0
262
14:00 26.08.2020
Роман Агаты Кристи "Десять негритят" переименован во Франции и станет называться "Их было 10"
0
255

Возврат к списку