Вице-мэр Владимир Ефимов: на поддержку гостиничного бизнеса в Москве выделено 1,5 млрд рублей

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Правительство Москвы направило на поддержку отельеров порядка 1,5 млрд рублей в виде грантов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. «На эти средства было организовано размещение в гостиницах медиков, которые борются с коронавирусом. То есть одновременно мы решаем две задачи – помогаем защитить от инфекции семьи врачей и медсестер и снизить вероятность ее занесения в стационары, а также помогаем гостиницам пережить период ограниченного спроса. Для медиков созданы самые комфортные условия, включая двухразовое питание (завтрак и ужин) с бесконтактной доставкой до номеров», – рассказал Владимир Ефимов.

Вице-мэр также пояснил, что гранты распределяет Комитет по туризму города Москвы. Ключевым фактором при их выдаче является готовность гостиниц соблюдать все санитарные требования.

«Грантовая поддержка отельеров от Правительства Москвы – это очень правильная и своевременная мера, которая, безусловно, поможет сфере гостиничного бизнеса пережить этот экономически непростой период. Отдельно стоит отметить инициативу по размещению медицинских работников в гостиницах города. Благодаря этой программе многим отельерам, и нам в частности, удалось сохранить все рабочие места и отработать период в полном объеме», – говорит генеральный менеджер отеля Park Inn by Radisson Izmailovo Москва Ирина Овсянникова.

Председатель комитета по гостиничному бизнесу московского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Шлопак также высоко оценил инициативу московских властей, назвав ее «крайне нужной» для гостиничной отрасли.