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НОВОСТИ

Работники частных предприятий, по мнению Лукашенко, "начали шататься" и "многие подло себя вести"

12:40 28.08.2020 Источник: Интерфакс

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство позицией частных предприятий страны в нынешней политической ситуации и предупредил, что те должны показать свою "преданность государству", если хотят получать от того поддержку.

"Нам надо ставить предприятия (частные и государственные - ИФ) в равные условия, начиная с сырьевых зон. Единственная поправка: мы будем делать акцент на надежность и преданность государству - не Лукашенко. Чтобы не допустить того, что произошло сейчас. У вас в подавляющем большинстве частники начали шататься. И не просто шататься - они многие подло себя ведут", - заявил Лукашенко, посещая предприятие "Савушкин-Орша".

Президента цитирует госагентство БелТА.

В качестве примера лояльности государству он указал на присутствующих журналистов государственных СМИ. "Вот журналисты стоят. У них у половины может быть свое мнение, но они же не ходят по улицам и не достают страну, в то время как гусеницы лязгают за пределами", - сказал президент.

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