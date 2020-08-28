Работники частных предприятий, по мнению Лукашенко, "начали шататься" и "многие подло себя вести"
12:40 28.08.2020 Источник: Интерфакс
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство позицией частных предприятий страны в нынешней политической ситуации и предупредил, что те должны показать свою "преданность государству", если хотят получать от того поддержку.
"Нам надо ставить предприятия (частные и государственные - ИФ) в равные условия, начиная с сырьевых зон. Единственная поправка: мы будем делать акцент на надежность и преданность государству - не Лукашенко. Чтобы не допустить того, что произошло сейчас. У вас в подавляющем большинстве частники начали шататься. И не просто шататься - они многие подло себя ведут", - заявил Лукашенко, посещая предприятие "Савушкин-Орша".
Президента цитирует госагентство БелТА.
В качестве примера лояльности государству он указал на присутствующих журналистов государственных СМИ. "Вот журналисты стоят. У них у половины может быть свое мнение, но они же не ходят по улицам и не достают страну, в то время как гусеницы лязгают за пределами", - сказал президент.
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