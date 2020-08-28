Бигэн: Ситуация в Белоруссии это - не соперничество России и США

14:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Напряженная ситуация в Белоруссии после выборов президента не является соперничеством между Востоком и Западом или Россией и США. Об этом заявил в пятницу первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн на специальном заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене по рассмотрению ситуации в Белоруссии.

"Ранее на этой неделе в Москве я провел глубокие и предметные обсуждения с моими российскими коллегами о событиях в Белоруссии. Мне ясно, и я надеюсь, что это ясно всем, что это [ситуация в Белоруссии] не соперничество между Востоком и Западом и, конечно, не соперничество между Россией и США, - подчеркнул Бигэн. - Это борьба между правителем и его собственным народом".