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Бигэн: Ситуация в Белоруссии это - не соперничество России и США

14:45 28.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Напряженная ситуация в Белоруссии после выборов президента не является соперничеством между Востоком и Западом или Россией и США. Об этом заявил в пятницу первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн на специальном заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене по рассмотрению ситуации в Белоруссии.

"Ранее на этой неделе в Москве я провел глубокие и предметные обсуждения с моими российскими коллегами о событиях в Белоруссии. Мне ясно, и я надеюсь, что это ясно всем, что это [ситуация в Белоруссии] не соперничество между Востоком и Западом и, конечно, не соперничество между Россией и США, - подчеркнул Бигэн. - Это борьба между правителем и его собственным народом".

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