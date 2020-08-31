Регистрация на посвященную искусственному интеллекту конференцию AI Journey 2020 открыта

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Одна из крупнейших в мире дискуссионных площадок, на которых обсуждается будущее и настоящее искусственного интеллекта (ИИ) - конференция Artificial Intelligence Journey (AI Journey) – стартует 20–22 ноября. В рамках AI Journey 2020 состоится международное онлайн-соревнование по технологиям ИИ, трехдневная международная онлайн-конференция, а также впервые пройдет конференция AI Journey Junior для учащихся средних и старших классов школы.

Участники форума обсудят последние разработки в области машинного обучения, компьютерного зрения, обработки естественного языка, нейроморфных и гетерогенных вычислений и многое другое. Свое участие в конференции уже подтвердили такие известные эксперты отрасли как директор Лаборатории нейроморфных вычислений Intel Майк Девис, директор по исследованиям Facebook AI Research Лоренс ван дер Маатен, президент OpenCV Гэри Брадски. Спикерами будут примерно 200 ведущих российских и международных экспертов. Зарегистрироваться на активности AI Journey можно на сайте www.ai-journey.ru.

«Конференция AI Journey стала в 2019 году крупнейшей дискуссионной площадкой по искусственному интеллекту в Европе и попала в пятерку крупнейших в мире, - заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. - Она вызвала огромный интерес не только у профессионалов индустрии, но и у всех интересующихся этой сферой. Мы задали высокую планку и привлекли всеобщее внимание к теме ИИ, его возможностей и пользы для человека. Уверен, что в этом году, в том числе благодаря онлайн-формату мероприятия, AI Journey привлечет еще больше зрителей. За прошедший год технологии ИИ значительно шагнули вперед, а фокус их применения из-за пандемии во многом изменился. На конференции мы и обсудим эти перемены, их значение и последствия».

AI Journey проводится Сбербанком совместно с ведущими российскими и зарубежными технологическими компаниями. В 2019 году AI Journey привлекла из разных стран мира около 9000 участников, а также более 150 спикеров-ведущих экспертов отрасли, оказавшись в пятерке мировых DS-/AI-конференций.