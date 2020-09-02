Посол Нечаев не получил от МИД ФРГ доказательств, что Навальный был отравлен - МИД РФ
19:40 02.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посол России в ФРГ Сергей Нечаев не получил от министерства иностранных дел Германии никаких доказательств, что блогер Алексей Навальный был отравлен. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".
"Как вы считаете, задал ли наш посол, господин Нечаев, немецким коллегам тот самый вопрос, который волнует сейчас очень многих: а где факты, где формулы, где хоть какие-либо данные? Отвечу: да, задал. Как вы считаете, какой ответ он получил от немецких коллег? Никакой. Ни фактов, ни данных, ни формул, ни материалов, ни справок. Ровным счетом ничего", - сказала она.
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