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В результате лесного пожара в Ростовской области один человек погиб и 14 пострадали

10:00 03.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один человек погиб, еще 14 пострадали в результате лесного пожара в Красносулинском районе Ростовской области, где возгорание перекинулось на строения на станции Замчалово. Об этом сообщил в ходе заседания оперативного штаба по ЧС заместитель губернатора региона Вадим Артемов.

"В Красносулинском районе, в районе станции Замчалово, повреждено огнем 15 нежилых и жилых строений. Пострадали 14 граждан. Погиб один человек - женщина 1935 года рождения", - сказал Артемов.

По словам заместителя губернатора, пожар на станции Замчалово ликвидирован, органы местного самоуправления приступили к оценке ущерба.

Накануне в Ростовской области возникли четыре природных пожара.

По данным МЧС, в тушении пожаров задействована группировка сил и средств в составе 462 человек и 131 единицы техники. В составе также аэромобильная группировка ГУ МЧС (60 человек и 12 единиц техники), Донского спасательного цента МЧС России (50 человек и 12 единиц техники). Также к тушению пожаров привлекаются шесть воздушных судов от Минобороны, Росгвардии и МЧС России.

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