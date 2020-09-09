Врач предупредил о смертельной опасности сочетания гриппа и COVID-19

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Сочетание у пациента вируса гриппа и коронавируса может вызвать тяжелое течение болезни и привести к осложнениям. По словам главного врача консультативно-диагностической поликлиники №121, на базе которой создан Исследовательский центр, в котором проводится пострегистрационное исследование вакцины от COVID-19 Андрея Тяжельникова, риск одновременного заражения гриппом и коронавирусом существует. «Мы можем предполагать, что, если человек одновременно заболеет двумя этими серьезными заболеваниями, то последствия могут быть весьма печальными», – считает Тяжельников.

По его словам, снизить опасность может вакцинация от гриппа, которая сейчас ведется в Москве. По мнению Тяжельникова, в нынешнем сезоне важно сделать прививки горожанам, входящим в группы риска – людям пожилого возраста, пациентам с хроническими заболеваниями, беременным, детям до 6 лет, а также преподавателям образовательных учреждений и медработникам.

Противопоказаниями являются аллергия на куриный белок, а также аллергические реакции на ранее вводимые вакцины. Как отметил врач, перед вакцинацией пациента осмотрит врач, который измерит его температуру и примет решение о том, нужно ли человеку прививаться.

Сейчас в Москве открыты примерно 450 пунктов вакцинации, которые расположены в поликлиниках, у некоторых станций метро и Московского центрального кольца, а также рядом с железнодорожными платформами. Для вакцинации горожанину нужно иметь с собой паспорт, а в поликлинике – московский полис обязательного медицинского страхования.