Московский кредитный банк запустил образовательный проект для предпринимателей

15:37

Московский кредитный банк (МКБ) совместно с порталом klerk.ru запустил образовательный проект, ориентированный как на действующих предпринимателей, так и на тех, кто только задумывается об открытии бизнеса. «Мы хотим облегчить непростую жизнь предпринимателя, помочь реализовать бизнес идею, рассказывая о всех трудностях в оформлении документов, налоговых нюансах и непонятной отчетности, - рассказал директор департамента малого и среднего бизнеса Московского кредитного банка Виктор Жидков. - В очень простой и доступной форме мы развеиваем миф об излишне забюрократизированной системе, непреодолимости инстанций и инспекций. С этими уроками начинающие бизнесмены увереннее будут действовать на старте, а работающие на рынке смогут найти ответы на непростые вопросы».

Слушателям проекта представлен курс, состоящий из цикла видео-уроков, рассказывающих о том, как обойти «подводные камни» при открытии своего дела, и позволяющий посмотреть на бизнес со «стороны». Курс содержит практические советы по работе с банком, составлению кадровых документов, начислению зарплат, налогообложению, эквайрингу и электронным кассам.

«Мы рады были сделать этот онлайн-курс вместе с МКБ,— отмечает руководитель Центра обучения «Клерка» Марина Снеговская. - В сети очень много информации для начинающих бизнесменов, но проверенной и применимой на практике — мало. Этот образовательный проект сделали с особой тщательностью. Он написан простым языком, но совершенно точно никого не подведет. Всех ждем на курсе и удачи всем в бизнесе».