0
0
96
НОВОСТИ

Московский кредитный банк запустил образовательный проект для предпринимателей

15:37 10.09.2020

Московский кредитный банк (МКБ) совместно с порталом klerk.ru запустил образовательный проект, ориентированный как на действующих предпринимателей,  так и на тех, кто только задумывается об открытии бизнеса. «Мы хотим облегчить непростую жизнь предпринимателя, помочь реализовать бизнес идею, рассказывая о всех трудностях  в оформлении документов, налоговых нюансах и непонятной отчетности, - рассказал директор департамента малого и среднего бизнеса Московского кредитного банка Виктор Жидков. - В очень простой и доступной форме мы  развеиваем миф об излишне забюрократизированной системе, непреодолимости инстанций и инспекций. С этими уроками начинающие бизнесмены увереннее будут действовать на старте, а работающие на рынке смогут найти ответы на непростые вопросы».

Слушателям проекта представлен курс, состоящий из цикла видео-уроков, рассказывающих о том, как обойти «подводные камни» при открытии своего дела, и позволяющий посмотреть на бизнес со «стороны». Курс содержит практические советы по работе с банком, составлению кадровых документов, начислению зарплат, налогообложению, эквайрингу и электронным кассам.

«Мы рады были сделать этот онлайн-курс вместе с МКБ,— отмечает руководитель Центра обучения «Клерка» Марина Снеговская. - В сети очень много информации для начинающих бизнесменов, но проверенной и применимой на практике — мало. Этот образовательный проект сделали с особой тщательностью. Он написан простым языком, но совершенно точно никого не подведет. Всех ждем на курсе и удачи всем в бизнесе».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:32 10.09.2020
В доход государства обращено имущество экс-главы Марий-Эл Маркелова на сумму более 374 млн рублей
0
35
16:12 10.09.2020
Песков предложил искать ответ на вопрос о принадлежности Курил в обновленной Конституции РФ
0
78
16:12 10.09.2020
Макрон больше не рассматривает Турцию как партнера по развитию Средиземноморского региона
0
80
16:00 10.09.2020
В Минздраве считают необходимым повысить возраст продажи некрепкого алкоголя до 21 года
0
92
15:32 10.09.2020
Боксер Кушиташвили приговорен к условному сроку за избиение росгвардейца
0
156
15:12 10.09.2020
Вспышки коронавируса фиксируются в 11 регионах России - эксперт Минздрав РФ
0
192
15:00 10.09.2020
Спад экономики РФ из-за пандемии оказался меньше, чем в других ведущих странах - Путин
0
169
14:32 10.09.2020
Массовая антиправительственная акция блокировала центр Софии
0
193
14:12 10.09.2020
Новых масштабных ограничений в России в связи с коронавирусом не планируется - источник
0
248
14:00 10.09.2020
Экономика РФ с июня начала восстанавливаться, но этот процесс идет неравномерно - Путин
0
226

Возврат к списку