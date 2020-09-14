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Путин заявил Макрону о неуместности обвинений в адрес РФ по ситуации с Навальным - Кремль

16:00 14.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с французским коллегой Эмманюэлем Макроном подчеркнул неуместность голословных, ни на чем не основанных обвинений в адрес РФ в связи с госпитализацией блогера Алексея Навального. Как сообщила в понедельник пресс-служба Кремля, беседа двух президентов состоялась по инициативе французской стороны.

"Обстоятельно обсуждена сложившаяся ситуация вокруг "дела Навального". Владимир Путин подчеркнул неуместность голословных, ни на чем не основанных обвинений российской стороны в данном контексте", - говорится в сообщении.

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