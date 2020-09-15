Противостояние с РФ в Арктике является серьезной проблемой для США - NI
11:05 15.09.2020 Источник: Известия
Противостояние с Россией в Арктике — серьезная проблема для США, при этом сотрудничество Москвы и Пекина в регионе станет для Вашингтона настоящим ночным кошмаром, пишет эксперт журнала The National Interest Майкл Лайонс.
По его словам, отставание американцев в освоении Арктики очевидно. Например, у Штатов лишь два ледокола, в то время как у России их 40, и еще 13 войдут в состав флота до 2035 года.
Кроме того, Россия осваивает Северный морской путь и укрепляется в регионе, в то время как американские политики всегда пренебрегали Арктикой, считает Лайонс. Теперь же, когда глобальное потепление открыло дорогу для добычи природных богатств региона, Вашингтон тоже задумался о закреплении в Арктике.
Однако помимо конкуренции между арктическими странами в последние годы на арене появился Китай, объявивший себя «околоарктическим» государством.
В настоящее время Пекин осваивает проект «Полярный Шелковый путь» и вместе с российской стороной занимается добычей полезных ископаемых.
«Чтобы не дать России и Китаю диктовать правила игры всему региону, Америка должна сделать больше, чтобы подготовиться к защите своих интересов в Арктике. Разведка, знание предметной области и отчеты береговой охраны — всё это важные шаги в сочетании с планами конгресса построить в ближайшие годы еще шесть ледоколов», — пишет специалист 11 сентября.
В августе координатор Госдепартамента США по Арктике Джим Дехарт назвал Арктику северным флангом НАТО. Известия
НОВОСТИ
- 12:20 15.09.2020
- Десантники РФ прибыли в Белоруссию для участия в совместном учении - Минобороны республики
- 12:05 15.09.2020
- Все запасы "Новичка" на территории РФ уничтожены - Нарышкин
- 12:00 15.09.2020
- Вылечившийся от коронавирусной инфекции может выделять вирус до 90 дней - Попова
- 11:32 15.09.2020
- На предвыборных плакатах Трампа появились российские истребители - СМИ
- 11:20 15.09.2020
- Второй волны коронавируса летом не было - Попова
- 11:00 15.09.2020
- В России выявили 5 529 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 10:32 15.09.2020
- Главарей индонезийских преступных группировок привлекут к борьбе с коронавирусом
- 10:20 15.09.2020
- Руководитель NASA прокомментировал обнаружение фосфина в атмосфере Венеры
- 10:05 15.09.2020
- Валерий Цепкало заявил о подготовке документов для суда над Александром Лукашенко в Гааге
- 10:00 15.09.2020
- Американские ученые обнаружили препарат, нейтрализующий коронавирус - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать