Противостояние с РФ в Арктике является серьезной проблемой для США - NI

11:05 Источник: Известия

Противостояние с Россией в Арктике — серьезная проблема для США, при этом сотрудничество Москвы и Пекина в регионе станет для Вашингтона настоящим ночным кошмаром, пишет эксперт журнала The National Interest Майкл Лайонс.

По его словам, отставание американцев в освоении Арктики очевидно. Например, у Штатов лишь два ледокола, в то время как у России их 40, и еще 13 войдут в состав флота до 2035 года.

Кроме того, Россия осваивает Северный морской путь и укрепляется в регионе, в то время как американские политики всегда пренебрегали Арктикой, считает Лайонс. Теперь же, когда глобальное потепление открыло дорогу для добычи природных богатств региона, Вашингтон тоже задумался о закреплении в Арктике.

Однако помимо конкуренции между арктическими странами в последние годы на арене появился Китай, объявивший себя «околоарктическим» государством.

В настоящее время Пекин осваивает проект «Полярный Шелковый путь» и вместе с российской стороной занимается добычей полезных ископаемых.

«Чтобы не дать России и Китаю диктовать правила игры всему региону, Америка должна сделать больше, чтобы подготовиться к защите своих интересов в Арктике. Разведка, знание предметной области и отчеты береговой охраны — всё это важные шаги в сочетании с планами конгресса построить в ближайшие годы еще шесть ледоколов», — пишет специалист 11 сентября.

В августе координатор Госдепартамента США по Арктике Джим Дехарт назвал Арктику северным флангом НАТО. Известия