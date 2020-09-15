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НОВОСТИ

Запасы нефти в августе в США, Европе и Японии снизились на 30 млн баррелей - МЭА

12:32 15.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коммерческие запасы нефти развитых стран, по предварительным данным, за август снижались, хотя все еще превышают среднюю за пять лет норму, следует из сентябрьского отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

Так, снижение запасов нефти наблюдалось в трех регионах. В США промышленные запасы упали на 19,3 млн баррелей, в Европе - на 9,8 млн баррелей, в Японии - на - 1,3 млн баррелей.

При этом в июле коммерческие запасы стран ОЭСР выросли на 13,5 млн баррелей, до 3,225 млрд баррелей. На этом уровне они были на 335 млн баррелей выше, чем годом ранее.

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