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В Подмосковье задержан мужчина, который обстрелял самолет

15:32 15.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция задержала мужчину, который стрелял в легкомоторный самолет в Солнечногорском районе Подмосковья. Об этом ТАСС во вторник сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области Татьяна Петрова.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ОМВД России по городскому округу Солнечногорск задержан житель Москвы 1962 года рождения, подозреваемый в хулиганстве", - сказала она.

По данным ведомства, в понедельник около 16:30 мск в районе деревни Шевлино совершил жесткую посадку легкомоторный самолет. Пилот пояснил, что на высоте 100 метров он увидел в окно мужчину, который стрелял в сторону самолета, услышал хлопок и удар по фюзеляжу. Стрелок повредил дверь самолета, пилот не пострадал.

В отношении задержанного возбуждено дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). По этой статье ему грозит штраф до 500 тыс. рублей или лишение свободы сроком до пяти лет.

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