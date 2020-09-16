Глава ЕК выступила против продажи "золотых паспортов"
15:32 16.09.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Глава Еврокомиссии выступила против продажи «золотых паспортов». Урсула фон дер Ляйен на пленарной сессии Европарламента заявила, что европейские ценности «созданы не для продажи», передаёт РИА Новости.
Ранее катарская «Аль-Джазира» на основании секретных документов выяснила, что для получения паспорта Кипра достаточно инвестировать 2,5 миллиона долларов. Документ позволит путешествовать по всему Евросоюзу без виз, а среди покупателей кипрских «золотых паспортов» есть преступники и сомнительные личности, сказано в материале телекомпании.
Глава местного МВД Никос Нурис назвал публикацию пропагандистской атакой на Кипр. Говорит Москва
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