Вопрос "Северного потока - 2" зависит от действий РФ по инциденту с Навальным - кабмин ФРГ
16:12 16.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вопрос дальнейшей реализации проекта "Северный поток - 2" зависит от действий России по инциденту с блогером Алексеем Навальным. Об этом заявила в среду на брифинге в Берлине представитель кабмина Ульрике Деммер.
"Новой позиции [по проекту] нет", - сказала она. "Мы проконсультируемся в кругу партнеров по ЕС и НАТО относительно соразмерной общей реакции и примем [о ней] решение в зависимости от российских показаний", - отметила Деммер.
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