Вопрос "Северного потока - 2" зависит от действий РФ по инциденту с Навальным - кабмин ФРГ

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вопрос дальнейшей реализации проекта "Северный поток - 2" зависит от действий России по инциденту с блогером Алексеем Навальным. Об этом заявила в среду на брифинге в Берлине представитель кабмина Ульрике Деммер.

"Новой позиции [по проекту] нет", - сказала она. "Мы проконсультируемся в кругу партнеров по ЕС и НАТО относительно соразмерной общей реакции и примем [о ней] решение в зависимости от российских показаний", - отметила Деммер.