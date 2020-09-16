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НОВОСТИ

Вопрос "Северного потока - 2" зависит от действий РФ по инциденту с Навальным - кабмин ФРГ

16:12 16.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вопрос дальнейшей реализации проекта "Северный поток - 2" зависит от действий России по инциденту с блогером Алексеем Навальным. Об этом заявила в среду на брифинге в Берлине представитель кабмина Ульрике Деммер.

"Новой позиции [по проекту] нет", - сказала она. "Мы проконсультируемся в кругу партнеров по ЕС и НАТО относительно соразмерной общей реакции и примем [о ней] решение в зависимости от российских показаний", - отметила Деммер.

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