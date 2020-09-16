Марии Колесниковой в Белоруссии предъявлено обвинение в публичных призывах к захвату власти
17:40 16.09.2020 Источник: Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 18:20 16.09.2020
- Двое фотожурналистов получили в Минске по 11 суток ареста
- 17:12 16.09.2020
- Лукашенко заявил, что следующие выборы президента пройдут по новой конституции
- 17:00 16.09.2020
- Суд во Франции приговорил бывшего главу ВФЛА Балахничева к трем годам тюрьмы
- 16:35 16.09.2020
- РУСАЛ направил в 2020 году более 40 миллионов рублей на авиалесоохрану в Красноярском крае
- 16:32 16.09.2020
- Российскую бронетехнику эксплуатируют армии более 40 стран
- 16:12 16.09.2020
- Вопрос "Северного потока - 2" зависит от действий РФ по инциденту с Навальным - кабмин ФРГ
- 16:10 16.09.2020
- Миссия НАТО в Косово получила новую систему слежения
- 16:00 16.09.2020
- Правительство ищет источники для повышения доходной части бюджета, признали в Кремле
- 15:32 16.09.2020
- Глава ЕК выступила против продажи "золотых паспортов"
- 15:12 16.09.2020
- Приговор актеру Ефремову обжаловала компания, владевшая разбитым в ДТП автомобилем
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать