0
0
92
НОВОСТИ

Марии Колесниковой в Белоруссии предъявлено обвинение в публичных призывах к захвату власти

17:40 16.09.2020 Источник: Эхо Москвы

Следствие предъявило официальное обвинение в причинении вреда национальной безопасности Белоруссии члену президиума координационного совета оппозиции Марии Колесниковой. «Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч.3 ст.361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности республики Белоруссия, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет) УК РБ», — сообщили в следственном комитете республики. Там отметили, Колесникова остается под стражей. Расследование продолжается.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:20 16.09.2020
Двое фотожурналистов получили в Минске по 11 суток ареста
0
98
17:12 16.09.2020
Лукашенко заявил, что следующие выборы президента пройдут по новой конституции
0
229
17:00 16.09.2020
Суд во Франции приговорил бывшего главу ВФЛА Балахничева к трем годам тюрьмы
0
193
16:35 16.09.2020
РУСАЛ направил в 2020 году более 40 миллионов рублей на авиалесоохрану в Красноярском крае
0
208
16:32 16.09.2020
Российскую бронетехнику эксплуатируют армии более 40 стран
0
207
16:12 16.09.2020
Вопрос "Северного потока - 2" зависит от действий РФ по инциденту с Навальным - кабмин ФРГ
0
297
16:10 16.09.2020
Миссия НАТО в Косово получила новую систему слежения
0
221
16:00 16.09.2020
Правительство ищет источники для повышения доходной части бюджета, признали в Кремле
0
267
15:32 16.09.2020
Глава ЕК выступила против продажи "золотых паспортов"
0
265
15:12 16.09.2020
Приговор актеру Ефремову обжаловала компания, владевшая разбитым в ДТП автомобилем
0
309

Возврат к списку