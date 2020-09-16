Двое фотожурналистов получили в Минске по 11 суток ареста

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минский суд назначил фотокорреспондентам Александру Васюковичу и Владимиру Гридневу, которые освещали в воскресенье акции протеста в белорусской столице, по 11 суток ареста, сообщает в среду Белорусская ассоциация журналистов.

"Результаты суда - Александру Васюковичу и Владимиру Гридневу назначено по 11 суток ареста", - говорится в сообщении.

Фотокорреспондентов газеты "Новы час" Александра Васюковича и портала tut.by Владимира Гридина задержали милиционеры вечером 13 сентября в баре на улице Романовская Слобода, когда они обрабатывали снимки. До сих пор они находились в изоляторе на улице Окрестина в Минске, по протоколу их признали участниками несанкционированный акции.