В РФ предложили создать "студенческий капитал"
09:32 18.09.2020 Источник: Известия
Депутаты Госдумы предложили ввести студенческий капитал и выдавать выпускникам вузов 500 тыс. рублей, а выпускникам средних специальных учебных учреждений по 250 тыс. Использовать студкапитал можно будет после получения диплома и на ограниченные цели, среди которых аренда жилья, оплата проезда или открытие бизнеса.
Соответствующий законопроект разработал замруководителя фракции «Справедливая Россия» Федот Тумусов. Известия
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