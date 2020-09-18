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НОВОСТИ

В РФ предложили создать "студенческий капитал"

09:32 18.09.2020 Источник: Известия

Депутаты Госдумы предложили ввести студенческий капитал и выдавать выпускникам вузов 500 тыс. рублей, а выпускникам средних специальных учебных учреждений по 250 тыс. Использовать студкапитал можно будет после получения диплома и на ограниченные цели, среди которых аренда жилья, оплата проезда или открытие бизнеса.

Соответствующий законопроект разработал замруководителя фракции «Справедливая Россия» Федот ТумусовИзвестия

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