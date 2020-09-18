В мире сейчас насчитывается более 20 мутаций коронавируса - Роспотребнадзор

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 22 единичных мутаций коронавирусной инфекции выявлено специалистами на сегодняшний день. Об этом в пятницу говорится в сообщении, размещенном на сайте Роспотребнадзора.

"Общее число мутаций, которые в совокупности выявлены в секвенированных геномах вируса SARS-CoV-2, составляет многие тысячи. Однако только единичные из них зафиксировались и стабильно наследуются. Сейчас насчитывается около 22 таких единичных мутаций. Стоит отметить, что эти мутации произошли в январе - марте 2020 года. Позже этих сроков в геноме вируса не выявлены мутации, получившие широкое распространение", - говорится в тексте.

Согласно анализу изменчивости генома вируса, самым устойчивым изменением является появление двух единичных мутаций. Сейчас более 93% исследуемых образцов имеют эту пару замен. Первые варианты вируса с этими двумя мутациями выявлены в конце января на территории Китая, потом в Австралии, в феврале - в большинстве стран Западной Европы, Саудовской Аравии, США, Канаде, Мексике, Бразилии, Марокко и Сенегале.

"На территории России также наблюдается наличие вариантов штаммов вируса с данной парой мутаций в большинстве представленных геномов (около 99%). Детальное сравнение геномов вируса SARS-CoV-2 на территории России и зарубежных стран подтверждает, что именно циркулирующие на территории Западной Европы варианты штаммов вируса, которые в большинстве своем уже имели мутацию P314L (ген ORF1b) и D614G (ген S), в марте и апреле 2020 года были массово завезены в Россию", - отметили в ведомстве.