Парламент Украины "находится под внешним управлением", считают в Минске
12:32 18.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховная Рада Украины не самостоятельна в принятии решений, о чем свидетельствует ее заявление по ситуации в Белоруссии. Об этом заявил в пятницу журналистам председатель комиссии по международным делам Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания Белоруссии Андрей Савиных.
"Позиция Верховной рады Украины очень ярко демонстрирует глубину вырождения политического института, который находится под внешним управлением и игнорирует национальные интересы этой страны", - сказал глава парламентской комиссии.
"Эта ситуация укрепляет твердость государственных институтов Беларуси в их противостоянии с внешними силами, которые бесцеремонно нарушают наш суверенитет и право самостоятельного выбора пути развития", - считает Савиных. При этом глава депутатской комиссии подчеркнул, что в Белоруссии считают украинский народ братским, с которым белорусов связывает "неразрывная дружба, кровные узы и столетия истории".
Ранее Верховная рада Украины приняла заявление по выборам президента Белоруссии, в котором утверждается, что они не были "ни свободными, ни честными".
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