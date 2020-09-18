Кремль не располагает данными о сотрудничестве Навального с иностранными спецслужбами

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не располагает информацией о том, сотрудничает ли госпитализированный в Германии блогер Алексей Навальный с иностранными спецслужбами. Об этом в пятницу сообщил журналистам пресс- секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Я не могу ответить на этот вопрос, я не располагаю такими данными", - сказал Песков.