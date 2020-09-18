Подозреваемый в убийстве 2 девочек в Рыбинске признался в совершении преступления

14:12 Источник: Эхо Москвы

Подозреваемый в убийстве 2 девочек в Рыбинске признался в преступлении. Следственный комитет РФ опубликовал видео с подозреваемым в убийстве и изнасиловании двух девочек в Рыбинске, на котором он признается в совершении преступления.

На кадрах задержанный ярославской полицией мужчина сидит на земле в наручниках. Эхо Москвы