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Подозреваемый в убийстве 2 девочек в Рыбинске признался в совершении преступления

14:12 18.09.2020 Источник: Эхо Москвы

Подозреваемый в убийстве 2 девочек в Рыбинске признался в преступлении. Следственный комитет РФ опубликовал видео с подозреваемым в убийстве и изнасиловании двух девочек в Рыбинске, на котором он признается в совершении преступления.

На кадрах задержанный ярославской полицией мужчина сидит на земле в наручниках.  Эхо Москвы

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