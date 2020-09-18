Сенатор Калашников раскритиковал слова Решетникова о недооцененности рубля
14:32 18.09.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Сенатор Калашников раскритиковал слова главы Минэкономразвития о недооценённости рубля. Ранее на заседании глава министерства экономического развития Максим Решетников заявил, что ожидает укрепления национальной валюты к концу года.
«Считаем, на данный момент рубль несколько недооценен вследствие повышенной оценки рисков со стороны инвесторов. Ожидаем возвращения курса рубля к фундаментальным значениям в конце текущего — начале следующего года», — приводит слова министра «Интерфакс».
В интервью радиостанции «Говорит Москва» первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников назвал рубль декларативно-спекулятивной валютой.
«Вот если министр экономики говорит, что рубль недооценен, я как профессор, принимающий экзамен у студента, сразу такому студенту ставлю два. И говорю: пошёл на пересдачу! Рубль не может быть оценен по той простой причине, что он условная единица. Он не является твёрдой конвертируемой валютой, это чисто декларативно-спекулятивная валюта.
Любой человек знает, что с этим рублём за границей делать нечего. Это только в России он может его конвертировать. Рубль не товар в данном случае. Рубль не эквивалент товара в данном случае. Это определенная номинация. Поэтому если министр экономики мыслит такими категориями — два и пошёл на пересдачу».
По его словам, есть случаи, когда государству выгодно ослабление рубля.
«Это выгодно не для бюджета прежде всего, хотя и для бюджета тоже. Это выгодно, прежде всего, что наш экспортный потенциал сразу становится более доходным. Я плачу рублями, которые ничего не стоят практически, а получаю твёрдую конвертируемую валюту, которая что-то стоит. Поэтому конечно же… Почему Китай держит юань? Потому что ему абсолютно не нужно, чтобы юань укреплялся».
Сенатор уточнил, что у России очень хорошие базовые условия. Однако, по мнению Калашникова, у государства нет адекватной экономической модели и перспектив конкурентоспособности страны завтра в новом технологическом мире.
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