Сенатор Калашников раскритиковал слова Решетникова о недооцененности рубля

14:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Сенатор Калашников раскритиковал слова главы Минэкономразвития о недооценённости рубля. Ранее на заседании глава министерства экономического развития Максим Решетников заявил, что ожидает укрепления национальной валюты к концу года.

«Считаем, на данный момент рубль несколько недооценен вследствие повышенной оценки рисков со стороны инвесторов. Ожидаем возвращения курса рубля к фундаментальным значениям в конце текущего — начале следующего года», — приводит слова министра «Интерфакс».

В интервью радиостанции «Говорит Москва» первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников назвал рубль декларативно-спекулятивной валютой.

«Вот если министр экономики говорит, что рубль недооценен, я как профессор, принимающий экзамен у студента, сразу такому студенту ставлю два. И говорю: пошёл на пересдачу! Рубль не может быть оценен по той простой причине, что он условная единица. Он не является твёрдой конвертируемой валютой, это чисто декларативно-спекулятивная валюта.

Любой человек знает, что с этим рублём за границей делать нечего. Это только в России он может его конвертировать. Рубль не товар в данном случае. Рубль не эквивалент товара в данном случае. Это определенная номинация. Поэтому если министр экономики мыслит такими категориями — два и пошёл на пересдачу».

По его словам, есть случаи, когда государству выгодно ослабление рубля.

«Это выгодно не для бюджета прежде всего, хотя и для бюджета тоже. Это выгодно, прежде всего, что наш экспортный потенциал сразу становится более доходным. Я плачу рублями, которые ничего не стоят практически, а получаю твёрдую конвертируемую валюту, которая что-то стоит. Поэтому конечно же… Почему Китай держит юань? Потому что ему абсолютно не нужно, чтобы юань укреплялся».

Сенатор уточнил, что у России очень хорошие базовые условия. Однако, по мнению Калашникова, у государства нет адекватной экономической модели и перспектив конкурентоспособности страны завтра в новом технологическом мире.