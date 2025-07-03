Илюмжинов планирует баллотироваться на пост президента FIDE и вернуть России флаг и гимн

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кирсан Илюмжинов планирует баллотироваться на пост президента Международной шахматной федерации (FIDE) в следующем году, основной его задачей будет восстановление российских спортсменов в правах. Об этом Илюмжинов заявил ТАСС.

«В сентябре следующего года в Узбекистане будут выборы президента FIDE. В свое время меня попросили этот пост оставить, так как я был под санкциями. Но теперь их с меня сняли, и я готов баллотироваться на пост главы организации. Для этого надо, чтобы пять стран меня выдвинули», — сказал Илюмжинов.

Он подчеркнул, что в случае своего избрания восстановит российских шахматистов в правах и вернет флаг и гимн: «Это будет моя первая задача: восстановление в полных правах славы советской и российской шахматной школы. Чтобы флаг России развивался на всех соревнованиях FIDE. Об этом в том числе планирую говорить с [президентом США Дональдом] Трампом».