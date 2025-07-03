Илюмжинов планирует баллотироваться на пост президента FIDE и вернуть России флаг и гимн
15:32 03.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кирсан Илюмжинов планирует баллотироваться на пост президента Международной шахматной федерации (FIDE) в следующем году, основной его задачей будет восстановление российских спортсменов в правах. Об этом Илюмжинов заявил ТАСС.
«В сентябре следующего года в Узбекистане будут выборы президента FIDE. В свое время меня попросили этот пост оставить, так как я был под санкциями. Но теперь их с меня сняли, и я готов баллотироваться на пост главы организации. Для этого надо, чтобы пять стран меня выдвинули», — сказал Илюмжинов.
Он подчеркнул, что в случае своего избрания восстановит российских шахматистов в правах и вернет флаг и гимн: «Это будет моя первая задача: восстановление в полных правах славы советской и российской шахматной школы. Чтобы флаг России развивался на всех соревнованиях FIDE. Об этом в том числе планирую говорить с [президентом США Дональдом] Трампом».
НОВОСТИ
- 15:12 03.07.2025
- Один человек погиб при взрыве в центре Луганска, есть раненые
- 15:00 03.07.2025
- ВС РФ освободили населенные пункты Меловое и Разино в Харьковской области и ДНР
- 14:32 03.07.2025
- Чем меньше ракет получит Киев, тем ближе конец СВО — Песков
- 14:12 03.07.2025
- Бюджет РФ в июле недополучит 25,82 млрд руб. нефтегазовых доходов
- 14:00 03.07.2025
- Заместитель главнокомандующего ВМФ России Гудков погиб в Курской области
- 13:32 03.07.2025
- ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО более 1 305 военнослужащих
- 13:20 03.07.2025
- РФ наблюдает за приостановкой поставок оружия США Киеву — Песков
- 13:05 03.07.2025
- Взаимная торговля с дружественными странами превысила $550 млрд — Новак
- 13:00 03.07.2025
- США приостановили поставки всех видов вооружения на Украину — The Economist
- 12:57 03.07.2025
- Россияне все чаще копят и инвестируют
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать