Экс-глава Луганска Пилавов погиб при взрыве в центре города
16:00 03.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший глава Луганска ЛНР Манолис Пилавов погиб при взрыве в центре города, сообщили ТАСС в оперативных службах республики.
Взрыв произошел на улице Тараса Шевченко в Луганске примерно в 11:52 мск. Как позже сообщили в правительстве ЛНР, один человек погиб и еще трое пострадали.
«К сожалению, Манолис Пилавов погиб при взрыве в Луганске», — сказал собеседник агентства.
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