Экс-глава Луганска Пилавов погиб при взрыве в центре города

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший глава Луганска ЛНР Манолис Пилавов погиб при взрыве в центре города, сообщили ТАСС в оперативных службах республики.

Взрыв произошел на улице Тараса Шевченко в Луганске примерно в 11:52 мск. Как позже сообщили в правительстве ЛНР, один человек погиб и еще трое пострадали.

«К сожалению, Манолис Пилавов погиб при взрыве в Луганске», — сказал собеседник агентства.