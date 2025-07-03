Один человек погиб при взрыве в центре Луганска, есть раненые
15:12 03.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Один человек погиб при взрыве на улице Тараса Шевченко в центре Луганска Луганской Народной Республики, еще несколько получили ранения. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах республики.
Взрыв на улице Тараса Шевченко прогремел примерно в 11:52 мск. Официальных комментариев от властей на данный момент не поступало.
«Один человек погиб при взрыве в центре Луганска, еще несколько получили ранения. Информация уточняется», — сказал собеседник агентства.
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