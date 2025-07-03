Один человек погиб при взрыве в центре Луганска, есть раненые

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один человек погиб при взрыве на улице Тараса Шевченко в центре Луганска Луганской Народной Республики, еще несколько получили ранения. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах республики.

Взрыв на улице Тараса Шевченко прогремел примерно в 11:52 мск. Официальных комментариев от властей на данный момент не поступало.

«Один человек погиб при взрыве в центре Луганска, еще несколько получили ранения. Информация уточняется», — сказал собеседник агентства.