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Один человек погиб при взрыве в центре Луганска, есть раненые

15:12 03.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один человек погиб при взрыве на улице Тараса Шевченко в центре Луганска Луганской Народной Республики, еще несколько получили ранения. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах республики.

Взрыв на улице Тараса Шевченко прогремел примерно в 11:52 мск. Официальных комментариев от властей на данный момент не поступало.

«Один человек погиб при взрыве в центре Луганска, еще несколько получили ранения. Информация уточняется», — сказал собеседник агентства.

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