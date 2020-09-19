Правительство одобрило проект бюджета-2021

15:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Правительство одобрило проект бюджета на 2021 год. Также кабинет министров рассмотрел прогноз социально-экономического развития. Как сообщает сайт кабмина, документ призван обеспечить финансирование всех обязательств государства, а также стабильность бюджетной системы.

Минфин пока не раскрывал параметров основного финансового документа страны. Говорит Москва