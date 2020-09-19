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НОВОСТИ

Правительство одобрило проект бюджета-2021

15:00 19.09.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Правительство одобрило проект бюджета на 2021 год. Также кабинет министров рассмотрел прогноз социально-экономического развития. Как сообщает сайт кабмина, документ призван обеспечить финансирование всех обязательств государства, а также стабильность бюджетной системы.

Минфин пока не раскрывал параметров основного финансового документа страны.  Говорит Москва

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