Путин рассказал, как после неудач дал шанс разработчикам нового оружия и те сдержали слово

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин рассказал, как после серии неудач в работе над перспективными образцами вооружения в НПО машиностроения ему пообещали добиться результата и сдержали слово.

Этой истории глава государства коснулся в субботу в ходе общения по видеосвязи в День оружейника с почетным гендиректором - почетным генеральным конструктором этого предприятия Гербертом Ефремовым.

"У вас очень достойная смена", - обратился Путин к Ефремову, говоря о нынешнем главе НПО машиностроения Александре Леонове. "Уверен, что ваш преемник вам рассказывал об одной из наших дискуссий: после, к сожалению, серии неудач, а такое тоже бывает, встал вопрос, что делать дальше", - сказал президент. По словам Путина, оставшись с Леоновым с главу на глаз, он спросил того, будет ли работа доведена до конца.

"Он сказал очень замечательные слова, с полной уверенностью: "Дайте нам шанс, мы сделаем". И через полгода была поставлена точка", - заключил Путин.

После открытой части беседы Путин продолжил разговор с Ефремовым по закрытой связи.

АО "Военно-промышленная корпорация "НПО машиностроения" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") является в том числе разработчиком новейших систем вооружений - гиперзвукового боевого оснащения "Авангард" для существующих и перспективных межконтинентальных баллистических ракет и противокорабельных гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон". В первом случае реализован принцип безмоторного гиперзвука, во втором - моторного гиперзвука. Ефремов возглавлял НПО машиностроения в 1984-2007 годах, с 2007 года предприятием руководит Леонов.