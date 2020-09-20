К резиденции Лукашенко двинулась колонна из десятков тысяч манифестантов

16:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Десятки тысячи людей, собравшихся в воскресенье на оппозиционную акцию "Марш солидарности" в Минске, двинулись в сторону резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко. Как передает корр. ТАСС, силовики пока не препятствуют движению людей, но стянутые в центр города усиленные наряды милиции стоят наготове.

Сам проспект Победителей, который ведет к резиденции и по которому традиционно каждое воскресенье ходят протестующие, с утра плотно перекрыт спецтехникой. Здесь дежурят военнослужащие внутренних войск и ОМОНа. Выставлены заградительные машины "Рубеж" и водометы.

Перед началом марша тысячи людей со всех районов Минска шли к стеле "Минск - город герой". Еще с утра силовики пытались помешать людям собираться вместе, проводя выборочные задержания. В городе по требованию госорганов была снижена скорость мобильного интернета. В центре закрыты несколько станций метро. Одновременно были взяты под усиленную охрану практически все важные объекты города, перекрыта часть магистралей.



