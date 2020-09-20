К резиденции Лукашенко двинулась колонна из десятков тысяч манифестантов
16:10 20.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Десятки тысячи людей, собравшихся в воскресенье на оппозиционную акцию "Марш солидарности" в Минске, двинулись в сторону резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко. Как передает корр. ТАСС, силовики пока не препятствуют движению людей, но стянутые в центр города усиленные наряды милиции стоят наготове.
Сам проспект Победителей, который ведет к резиденции и по которому традиционно каждое воскресенье ходят протестующие, с утра плотно перекрыт спецтехникой. Здесь дежурят военнослужащие внутренних войск и ОМОНа. Выставлены заградительные машины "Рубеж" и водометы.
Перед началом марша тысячи людей со всех районов Минска шли к стеле "Минск - город герой". Еще с утра силовики пытались помешать людям собираться вместе, проводя выборочные задержания. В городе по требованию госорганов была снижена скорость мобильного интернета. В центре закрыты несколько станций метро. Одновременно были взяты под усиленную охрану практически все важные объекты города, перекрыта часть магистралей.
НОВОСТИ
- 17:10 20.09.2020
- Сняты ограничения на въезд в РФ для граждан Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Республики Корея
- 16:20 20.09.2020
- Встреча координатора Госдепа США с белорусской оппозицией пройдет в Литве 21 сентября
- 15:20 20.09.2020
- По требованию госорганов В Минске снижена скорость мобильного интернета
- 15:10 20.09.2020
- Демонтаж поврежденных огнем лесов вокруг собора Нотр-Дам займет еще месяц
- 14:20 20.09.2020
- В МГСУ состоялась торжественная церемония открытия Московских студенческих игр
- 14:10 20.09.2020
- Движение по проспекту Победителей в направлении резиденции Лукашенко перекрыли сотрудники ГАИ
- 13:20 20.09.2020
- У границ РФ активизировались авиация и флот Британии, чтобы выявить слабости российской обороны - СМИ
- 13:10 20.09.2020
- Перед акцией оппозиции в Минске правоохранители усиливают меры безопасности - МВД
- 12:10 20.09.2020
- Автобусы с силовиками и спецтехника выдвинулись в центр Минска
- 12:00 20.09.2020
- Впервые за 100 лет в Варшаве освятили новый православный храм
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать