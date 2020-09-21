На границе Канады и США задержан подозреваемый в отправке Трампу посылки с ядом

10:05 Источник: РБК

На границе Канады и США задержан человек, который подозревается в отправке американскому президенту Дональду Трампу посылки с ядом. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

Подозреваемого задержали сотрудники Таможенно-пограничной службы США при попытке въехать на территорию страны из Канады, передает телеканал.

Подробности о задержанном не приводятся.

Телеканал CNN, в свою очередь, сообщает, что по подозрению в отправке яда при попытке въехать в США задержана женщина. Представитель американских правоохранительных органов уточнил телеканалу, что у задержанной было оружие.

О том, что правоохранительные органы США перехватили посылку с ядом, адресованную Трампу, 19 сентября сообщил CNN со ссылкой на два источника в правоохранительных органах. РБК