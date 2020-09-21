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НОВОСТИ

Белоруссия испытывает беспрецедентное давление извне - премьер

11:05 21.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Внешние силы продолжают оказывать на Белоруссию беспрецедентное давление и предпринимают попытки дестабилизировать ситуацию в стране. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на встрече в Совете министров с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, передает корр. ТАСС с места событий.

"Как в ходе предвыборной кампании в Республике Беларусь, так и после нее, наша страна столкнулась с беспрецедентным внешним давлением. Не прекращаются попытки прямого вмешательства в наши внутренние дела, попытки раскачать ситуацию, дестабилизировать обстановку в стране и превратить ее в хаос, которого и добиваются недруги нашей страны", - отметил глава белорусского правительства.

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