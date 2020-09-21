Большинство россиян считают, что опасность распространения коронавируса не исчезла - опрос

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство россиян, принявших участие в опросе сайта стопкоронавирус.рф в соцсетях, считают, что опасность распространения новой коронавирусной инфекции сохраняется. Это следует из данных, опубликованных в понедельник на портале стопкоронавирус.рф.

"Основная масса голосовавших (от 30 до 45% в зависимости от площадки опроса) считает, что риски заражения COVID-19 сохраняются, поэтому эти респонденты соблюдают дистанцирование и носят маски. Еще 13-23% ожидают второй волны эпидемии нового коронавируса и также соблюдают меры предосторожности", - говорится в сообщении.

Доля тех, кто устал от коронавирусной тематики и не знает, к чему готовиться, составляет от 25 до 35%. В то же время от 8 до 17% опрошенных считают, что опасность преувеличена, и не предпринимают мер защиты.

Опрос проводился 18-21 сентября в группах стопкоронавирус.рф. в Telegram, Viber и "ВКонтакте". В нем приняли участие более 52,8 тыс. человек.