СВР фиксирует активность Запада в раскручивании дела Навального - Нарышкин

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Служба внешней разведки РФ фиксирует активность западных стран в раскручивании дела Алексея Навального, основной мишенью которого является "Северный поток - 2". Об этом заявил директор СВР Сергей Нарышкин, текст заявления которого распространило во вторник пресс-бюро СВР.

"СВР России фиксирует высокую активность некоторых западных стран по раскручиванию так называемого дела Навального. Становится все более заметным, что одной из главных мишеней этой кампании является "Северный поток - 2", - подчеркнул он.