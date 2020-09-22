СВР фиксирует активность Запада в раскручивании дела Навального - Нарышкин
12:20 22.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Служба внешней разведки РФ фиксирует активность западных стран в раскручивании дела Алексея Навального, основной мишенью которого является "Северный поток - 2". Об этом заявил директор СВР Сергей Нарышкин, текст заявления которого распространило во вторник пресс-бюро СВР.
"СВР России фиксирует высокую активность некоторых западных стран по раскручиванию так называемого дела Навального. Становится все более заметным, что одной из главных мишеней этой кампании является "Северный поток - 2", - подчеркнул он.
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