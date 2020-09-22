В Тверской области потерпел аварию истребитель Су-30, экипаж катапультировался - ЗВО
15:12 22.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Истребитель Су-30 потерпел во вторник аварию в Тверской области при проведении планового учебно-тренировочного полета, экипаж самолета катапультировался. Об этом сообщили журналистам в пресс- службе Западного военного округа (ЗВО).
"22 сентября в Тверской области при проведении планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-30 Западного военного округа. Экипаж благополучно катапультировался, и после приземления летчики вышли на связь", - говорится в сообщении.
По данным округа, в настоящее время члены экипажа эвакуированы на аэродром базирования.
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