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Роскосмос подтвердил, что спутник "Монитор-Э1" сошел с орбиты и сгорел в атмосфере

16:00 22.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спутник "Монитор-Э1" утром во вторник вошел в плотные слои атмосферы над Атлантическим океаном и сгорел. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"22 сентября около 3 часов утра по московскому времени вошел в плотные слои атмосферы и прекратил физическое существование космический аппарат "Монитор-Э1". Данный КА не функционировал и относился к категории космического мусора", - отметили в пресс-службе.

Ранее Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD, North American Aerospace Defense Command) сообщило, что аппарат прекратил существование.

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