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Шесть российских заключенных сбежали из колонии с помощью подкопа

09:32 23.09.2020 Источник: Lenta.ru

В Дагестане осужденные вырыли подкоп и сбежали из исправительной колонии. Об этом сообщили в региональном УФСИН, передает РИА Новости.

ЧП произошло 22 сентября. Охрана во время обхода обнаружила подкоп на контрольно-следовой полосе. Сразу после этого заключенных пересчитали, и обнаружили пропажу шести человек.

На розыск сбежавших поднят личный состав УФСИН по Дагестану, выставлены временные розыскные посты, разосланы ориентировки. Также по горячим следам направлены группы преследования.

Источник агентства ТАСС уточнил, что четверо сбежавших были осуждены за наркотики, еще двое — за убийства.

Ранее сообщалось, что россияне сделали подкоп в тюрьме и едва не сбежали на Украину. Осужденные сделали 20-метровый подкоп на территории канализационно-насосной станции колонии. На свободе их ожидал сообщник, который должен был на машине вывезти беглецов на территорию Украины и организовать им переход через границу. Осуществить задуманное они не успели — подкоп обнаружили сотрудники тюрьмы.  Lenta.Ru

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