Несколько магазинов "Перекресток" и "Магнолия" в Москве закрыли за нарушение масочного режима

15:19

В российской столице приостановлена работа нескольких магазинов торговых сетей «Перекресток» и «Магнолия», что связано с нарушением их сотрудниками масочно-перчаточного режима. По словам руководителя департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, масочно-перчаточный режим в Москве не отменен и действует как в транспорте, так и на предприятиях торговли.

«Сотрудниками Роспотребнадзора и департамента торговли регулярно проводятся рейды, выявляются предприятия, которые недобросовестно к этому относятся, где сами сотрудники не соблюдают эти требования и не требуют этого от своих посетителей, - отметил Немерюк. - Сегодня еще несколько крупных магазинов торговых сетей «Перекресток» и «Магнолия» прекратили свою деятельность по решению Роспотребнадзора из-за несоблюдения масочно-перчаточного режима».

По его словам, за отсутствие масок и перчаток у продавцов и посетителей в Москве закрыты 43 предприятия торговли. По словам главного специалиста-эксперта территориального отдела Роспотребнадзора по ЮВАО Москвы Петра Майорова, максимальный срок, на который может быть остановлена деятельность организации, составляет до 90 дней.