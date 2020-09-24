0
0
95
НОВОСТИ

Несколько магазинов "Перекресток" и "Магнолия" в Москве закрыли за нарушение масочного режима

15:19 24.09.2020

В российской столице приостановлена работа нескольких магазинов торговых сетей «Перекресток» и «Магнолия», что связано с нарушением их сотрудниками масочно-перчаточного режима. По словам руководителя департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, масочно-перчаточный режим в Москве не отменен и действует как в транспорте, так и на предприятиях торговли.

«Сотрудниками Роспотребнадзора и департамента торговли регулярно проводятся рейды, выявляются предприятия, которые недобросовестно к этому относятся, где сами сотрудники не соблюдают эти требования и не требуют этого от своих посетителей, - отметил Немерюк. - Сегодня еще несколько крупных магазинов торговых сетей «Перекресток» и «Магнолия» прекратили свою деятельность по решению Роспотребнадзора из-за несоблюдения масочно-перчаточного режима».

По его словам, за отсутствие масок и перчаток у продавцов и посетителей в Москве закрыты 43 предприятия торговли. По словам главного специалиста-эксперта территориального отдела Роспотребнадзора по ЮВАО Москвы Петра Майорова, максимальный срок, на который может быть остановлена деятельность организации, составляет до 90 дней.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:00 24.09.2020
Человечество провалило испытание пандемией, погубившей почти миллион человек - генсек ООН
0
17
15:40 24.09.2020
Эксперты Алюминиевой ассоциации назвали драйверы роста потребления алюминиевых кабелей
0
63
15:32 24.09.2020
Выборы в РФ прошли с высоким уровнем конкуренции - Путин
0
78
15:12 24.09.2020
В Косово арестован один из бывших руководителей Освободительной армии Косово - суд в Гааге
0
114
15:00 24.09.2020
Путин заявил, что не хотел бы возвращаться к ограничительным мерам весны этого года
0
140
14:42 24.09.2020
В Израиле на две недели введут общенациональный карантин по COVID-19
0
132
14:32 24.09.2020
Гробницу возрастом полторы тысячи лет обнаружили в Германии
0
190
14:12 24.09.2020
Зеленский утверждает, что "Северный поток - 2" может создать угрозу единству Европы
0
200
14:00 24.09.2020
Кремль не выдвигал Путина на Премию мира, но будет хорошо, если ее присудят - Песков
0
211
13:32 24.09.2020
За пьянство на удаленке увольнять не будут - СМИ
0
204

Возврат к списку