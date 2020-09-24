Передача власти после выборов пройдет надлежащим образом - лидер республиканцев Сената США

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Передача власти после ноябрьских президентских выборов в США пройдет в установленном порядке. Об этом заявил в четверг лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл.

"Инаугурация победителя <...> пройдет 20 января [2021 года]. Передача [власти] пройдет в соответствии с планом, как и каждые четыре года, начиная с 1792 года", - написал Макконнелл на своей странице в "Твиттере".

Накануне президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме ушел от прямого ответа на вопрос, гарантирует ли он мирную передачу власти после ноябрьских выборов, выразив при этом уверенность в своей победе на них.

Ранее республиканец Трамп допускал, что исход предстоящих в ноябре выборов определит лишь Верховный суд США. Хозяин Белого дома неоднократно критиковал в последние месяцы метод голосования по почте, который демократы предлагают масштабно использовать на предстоящих выборах из- за пандемии коронавируса. Этот способ не позволяет точно и оперативно подводить итоги голосования, убежден глава администрации США. Он пояснял, что имеет в виду прежде всего угрозу масштабных подтасовок и фальсификации бюллетеней, голосования "мертвых душ", а также лиц, не имеющих права на участие в выборах. Трамп также заявлял, что голосование по почте делает предстоящие выборы уязвимыми для вмешательства из-за рубежа.