Генерал СВР в отставке назвал главные цели российских разведчиков за рубежом
11:32 25.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Главными целями российских разведчиков за рубежом сегодня являются все данные о возможных угрозах безопасности России. Об этом «Ленте.ру» рассказал генерал-майор Службы внешней разведки (СВР) России в отставке Юрий Кобаладзе.
«К примеру, в поле зрения разведки могут оказаться вопросы расширения НАТО или вступления в блок новых членов — то есть все, что грозит проблемами для безопасности России», — сказал Кобаладзе.
Ранее генерал рассказал, что существует целый ряд мотивов, толкающих зарубежных информаторов на сотрудничество с российской разведкой, — от идеологических до материальных.
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