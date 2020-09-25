Генерал СВР в отставке назвал главные цели российских разведчиков за рубежом

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главными целями российских разведчиков за рубежом сегодня являются все данные о возможных угрозах безопасности России. Об этом «Ленте.ру» рассказал генерал-майор Службы внешней разведки (СВР) России в отставке Юрий Кобаладзе.

«К примеру, в поле зрения разведки могут оказаться вопросы расширения НАТО или вступления в блок новых членов — то есть все, что грозит проблемами для безопасности России», — сказал Кобаладзе.

Ранее генерал рассказал, что существует целый ряд мотивов, толкающих зарубежных информаторов на сотрудничество с российской разведкой, — от идеологических до материальных.