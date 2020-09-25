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В Крыму построят первый в России опреснитель морской воды

12:32 25.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России в ближайшее время подготовит предложения по строительству первого в России опреснителя морской воды для решения проблем с водоснабжением в Крыму, сообщил в пятницу на совещании о ситуации с обеспечением региона водой глава республики Сергей Аксенов.

С 7 сентября в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферфпольского и Бахчисарайского районов начался третий и самый жесткий этап ограничений подачи воды из-за засухи и обмеления Аянского, Партизанского и Симферопольского водохранилищ. Питьевая вода сейчас подается по часам утром и вечером.

"В течение двух недель будет полностью предложены федеральным правительством (Минпромторгом) по поручению президента решения, связанные со строительством опреснительной установки города Симферополя. Эта установка будет строиться в поселке Николаевка. Все на берегу моря - 30 км прямая линия будет. В стране таких проектов никто никогда не реализовывал, по сути решение, которое будет принято здесь, будет уникальное, впервые в истории будет это сделано", - сказал Аксенов.

Он также сообщил, что крымские власти формируют программу строительства очистных сооружений на реке Салгир, русло которой пролегает через Симферополь.

Министр жилищно-коммунального хозяйства республики Дмитрий Черняев на сессии крымского парламента 23 сентября сообщил, что власти региона рассматривают предложения по строительству опреснительных станций от Российского химико- технологического университета, Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана и ряда других.

Он не сообщил предполагаемую стоимость установки, но отметил, что ориентировочная стоимость строительства площадки станции по опреснению воды для потребностей Симферополя составит порядка 20-30 млрд рублей, без учета возведения водовода и станции по очистке отходов опреснения. На сегодняшний день, по его словам, в РФ нет опыта строительства мощных опреснительных станций. Симферополю в сутки необходимо около 160 тыс. кубометров воды, дефицит сейчас составляет около 60 тыс. кубометров, который планируется покрыть за счет бурения новых скважин.

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