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Кремль обеспокоен возможным поражением Трампа на выборах - Bloomberg

16:32 25.09.2020 Источник: Эхо Москвы

Кремль, по сведениям агентства Bloomberg, все больше обеспокоен возможным поражением Дональда Трампа на выборах.

Источники агентства утверждают, что угроза новых санкций в случае победы Джозефа Байдена может даже вынудить перенести намеченные на следующий год выборы в Госдуму. В этом случае голосование могут сдвинуть на весну, чтобы успеть до введения новых ограничений. 

Bloomberg напоминает, что враждебность Кремля по отношению к Джозефу Байдену связана с его приездом в Москву в 2011 году в статусе вице-президента, когда он заявил лидерам оппозиции, что Путин, бывшим тогда премьером, не должен снова выдвигаться на пост главы государства. По словам источника, такое оскорбление быстро не забывается.  Эхо Москвы

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