Детскому технопарку Сарова передан образовательный комплекс "Кванториум" на базе "ГАЗона NEXT"

19:26

Фото пресс-службы Группы ГАЗ

"Группа ГАЗ" передала правительству Нижегородской области мобильный образовательный комплекс "Кванториум" на платформе автомобиля "ГАЗон NEXT". Новый комплекс будет работать при детском технопарке "Кванториум Саров" и станет отличной возможностью для детей из нескольких районов региона заниматься инженерным творчеством и учиться на современном высокотехнологичном оборудовании. "Кванториум" на базе "ГАЗона NEXT" стал третьей передвижной учебной лабораторией, созданной в рамках нацпроекта "Образование" в Нижегородской области: первые два - на базе "ГАЗелей NEXT".

В церемонии передачи ключей от передвижного центра приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов и директор по персоналу "Группы ГАЗ" Елена Марштупа. Новый комплекс будет использоваться для выездного обучения детей в Ардатовском, Вознесенском, Дивеевском, Первомайском и других районах региона. Мобильный технопарк будет переезжать с места на место, останавливаясь в каждом населенном пункте на две недели. Педагоги "Кванториума" проведут занятия для детей и семинары по повышению квалификации для школьных учителей. Планируется, что в течение года занятия посетят около тысячи детей.

Мобильный технопарк "Кванториум" - это лаборатория на колесах, внутри которой организован многофункциональный комплекс для проведения опытов, моделирования и конструирования. Он включает в себя устройства для работы в дополненной и виртуальной реальности, 3D-принтеры, лазерный гравер, сборочную и паяльную зону и др. Комплекс оснащен оборудованием, позволяющим вести обучение сразу по нескольким программам дополнительного образования технической направленности, среди которых - VR, "Промдизайн", "Гео", "Аэро", "Робо", IT и "Хайтек".

Новый мобильный "Кванториум" создан на базе "ГАЗона NEXT" - самой популярной и продаваемой в России модели среднетоннажного автомобиля. Просторный фургон изготовлен из прочного утепленного стеклопластика, выдерживающего температуру от -50 до 120 градусов. "Кванториум" оснащен эффективной системой светодиодного освещения, бортовым вводом для подключения внешней сети, мебелью для хранения учебного оборудования. Дополнительный отопитель и кондиционер обеспечивают комфортную температуру в любое время года.

Первые два мобильных комплекса "Кванториум" на базе "ГАЗелей NEXT" начали работу в Нижегородской области в 2019 году. Передвижные лаборатории посетили девять районов региона, охватив образовательными программами более 1,5 тыс. учащихся. В декабре 2019 года и январе 2020 года комплексы работал в рамках специального образовательного проекта в Сербии, Боснии и Герцеговине - в этих странах более тысячи старшеклассников познакомились с российской системой дополнительного образования.

"Нижегородскую область называют флагманом активного внедрения передовых технологий в разные сферы жизни человека, организация высокотехнологичных мест обучения - это один из элементов наших инноваций. Передвижные технопарки - это наша разработка, созданы мобильные комплексы именно на базе произведенных в Нижнем Новгороде машин, - отметил Давид Мелик-Гусейнов. - Мобильные технопарки обеспечивают молодежи доступность технических достижений вне зависимости от места проживания, что соответствует задачам нацпроекта по повышению доступности образования. Это серьезная возможность погрузиться в мир современных профессий, перспективных исследований, инженерных технологий. Мы планируем в ближайшие годы увеличить число мобильных "Кванториумов" в несколько раз, это позволит охватить образовательной деятельностью большее количество отдаленных районов Нижегородской области".

"ГАЗ заинтересован в формировании высококвалифицированного кадрового резерва. Мы не только поставляем машины для работы в качестве мобильных комплексов, но и применяем аналогичные образовательные технологии для занятий с детьми в детском технопарке "Кванториум ГАЗ", который мы создали совместно с Министерством образования Нижегородской области в нашем корпоративном университете, - рассказала Елена Марштупа. - В "Группе ГАЗ" создана многоступенчатая система подготовки кадров, в рамках которой происходит обучение детей и подготовка студентов в робототехнических кружках и секциях на базе школ, техникумов, высших технических учебных заведений, ресурсных центров, с практикой непосредственно на производстве. ГАЗ накопил огромный опыт в подготовке инженеров будущего и рабочих нового поколения, и мы гордимся этим".