Власти Белоруссии хотят лишить портал tut.by статуса СМИ

20:40 Источник: Интерфакс

Министерство информации Белоруссии обратилось в суд с иском о прекращении выпуска сетевого издания tut.by, портал может лишиться статуса СМИ.

"Министерство информации обратилось в суд с иском о прекращении выпуска сетевого издания tut. by. Это означает, что по решению суда tut.by может утратить статус средства массовой информации, однако сможет продолжить свою работу в качестве интернет-ресурса без статуса СМИ", - говорится в сообщении портала в пятницу.

Заседание назначено на 8 октября в Экономическом суде Минска. "Основанием для предъявления иска явились ранее вынесенные предупреждения Мининформа" - поясняется в сообщении. Всего их было четыре. Мининформ высказывал претензии по поводу материалов о проведении выборов, деятельности Комитета государственного контроля, белорусской таможни и дела, заведенного на дочь одного из редакторов портала.