На 16-м международном автосалоне в Китае представлено более 80 премьер

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более полусотни автопроизводителей представят 82 мировые премьеры на открывшемся в субботу в китайской столице 16-м международном автосалоне Auto China ("Ауто Чайна") 2020. Об этом сообщает корр. ТАСС.

Среди 82 мировых новинок будет 14 премьер от транснациональных концернов, 36 концепт-каров. На автосалоне также представлены 160 автомобилей на новых источниках энергии, 147 из которых приходятся на китайских автопроизводителей.

В автосалоне участвуют в том числе такие мировые бренды, как McLaren ("Макларен"), Aston Martin ("Астон Мартин"), Bentley ("Бентли"), Lamborghini ("Ламборджини"), Toyota ("Тойота"), Volkswagen ("Фольксваген"), BMW ("Бэ-эм- вэ"), Rolls-Royce ("Роллс-Ройс"), Audi ("Ауди"), Subaru ("Субару"), Mercedes-Benz ("Мерседес-Бенц"), Mazda ("Мазда"), Honda ("Хонда"), Suzuki ("Сузуки"), Nissan ("Ниссан") и другие известные производители. Общая площадь экспозиции составила около 200 тыс. квадратных метров. Всего на выставке можно было ознакомиться с почти 800 пассажирскими, грузовыми и другими автомобилями.

Первые два дня автосалон смогут посетить только представители прессы, а с 28 по 30 сентября он будет открыт для представителей отрасли. Обычные посетители и другие автолюбители смогут посмотреть выставку с 1 по 5 октября.