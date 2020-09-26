На 16-м международном автосалоне в Китае представлено более 80 премьер
09:20 26.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более полусотни автопроизводителей представят 82 мировые премьеры на открывшемся в субботу в китайской столице 16-м международном автосалоне Auto China ("Ауто Чайна") 2020. Об этом сообщает корр. ТАСС.
Среди 82 мировых новинок будет 14 премьер от транснациональных концернов, 36 концепт-каров. На автосалоне также представлены 160 автомобилей на новых источниках энергии, 147 из которых приходятся на китайских автопроизводителей.
В автосалоне участвуют в том числе такие мировые бренды, как McLaren ("Макларен"), Aston Martin ("Астон Мартин"), Bentley ("Бентли"), Lamborghini ("Ламборджини"), Toyota ("Тойота"), Volkswagen ("Фольксваген"), BMW ("Бэ-эм- вэ"), Rolls-Royce ("Роллс-Ройс"), Audi ("Ауди"), Subaru ("Субару"), Mercedes-Benz ("Мерседес-Бенц"), Mazda ("Мазда"), Honda ("Хонда"), Suzuki ("Сузуки"), Nissan ("Ниссан") и другие известные производители. Общая площадь экспозиции составила около 200 тыс. квадратных метров. Всего на выставке можно было ознакомиться с почти 800 пассажирскими, грузовыми и другими автомобилями.
Первые два дня автосалон смогут посетить только представители прессы, а с 28 по 30 сентября он будет открыт для представителей отрасли. Обычные посетители и другие автолюбители смогут посмотреть выставку с 1 по 5 октября.
НОВОСТИ
- 10:40 26.09.2020
- У коронавируса пока нет признаков сезонности - эксперт
- 10:30 26.09.2020
- После 72-часового задержания из СИЗО отпущен главред белорусской газеты "Наша Нива"
- 10:20 26.09.2020
- Иран не может закупать вакцину от COVID-19 из-за санкций США
- 09:10 26.09.2020
- Байден заметил, что Трамп отказывается высказаться против действий Лукашенко
- 09:00 26.09.2020
- На учения НАТО представителей России не приглашают - начальник Генштаба ВС РФ
- 23:31 25.09.2020
- Шеф ФАУ США лично совершит испытательный полет на Boeing 737 MAX
- 21:50 25.09.2020
- До полумиллиона рублей штрафа могут получить московские театры за нарушение масочного режима
- 21:29 25.09.2020
- Итальянцы собираются на Луну вместе с американцами
- 20:40 25.09.2020
- Власти Белоруссии хотят лишить портал tut.by статуса СМИ
- 20:30 25.09.2020
- Боррель - Зеленскому: Евросоюз - не банкомат...
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать