Обнаружен черный ящик разбившегося в Харьковской области Ан-26 - министр обороны Украины

11:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специалисты обнаружили черный ящик военно-транспортного самолета Ан-26, разбившегося в пятницу возле города Чугуева в Харьковской области. Об этом сообщил в субботу министр обороны Украины Андрей Таран.

"Бортовой самописец сейчас находится в [потерпевшем катастрофу] самолете, после анализа информации, которая там записана, можно будет делать выводы", - приводит слова Тарана пресс-служба Минобороны Украины в сообщении, размещенном на сайте ведомства.