Во время протестных акций в Белоруссии задержано около 200 человек
19:42 27.09.2020 Источник: Интерфакс
В ходе несанкционированных массовых мероприятий в Белоруссии в воскресенье число задержанных увеличилось и составило около 200 человек, сообщила агентству "Интерфакс-Запад" официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.
"Согласно последним данным, задержаны около 200 человек в целом по стране", - сказала Чемоданова.
Ранее в воскресенье сообщалось, что задержаны более 100 человек.
Чемоданова ранее отмечала, что в ряде городов несанкционированные акции уже завершились, в частности, Гомеле и Могилеве. Она подтвердила, что в этих областных центрах сотрудниками правоохранительных органов применяли спецсредства в отношении протестующих. "Но светошумовые гранаты нигде не применялись", - подчеркнула собеседник агентства.
В целом, заметила официальный представитель МВД, количество участников протестных акций в текущее воскресенье значительно меньше, чем в предыдущие выходные, в том числе и в Минске.
Позднее в воскресенье официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сообщила агентству "Интерфакс-Запад", что непосредственно в Минске задержаны около 140 человек
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