Во время протестных акций в Белоруссии задержано около 200 человек

19:42 Источник: Интерфакс

В ходе несанкционированных массовых мероприятий в Белоруссии в воскресенье число задержанных увеличилось и составило около 200 человек, сообщила агентству "Интерфакс-Запад" официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

"Согласно последним данным, задержаны около 200 человек в целом по стране", - сказала Чемоданова.

Ранее в воскресенье сообщалось, что задержаны более 100 человек.

Чемоданова ранее отмечала, что в ряде городов несанкционированные акции уже завершились, в частности, Гомеле и Могилеве. Она подтвердила, что в этих областных центрах сотрудниками правоохранительных органов применяли спецсредства в отношении протестующих. "Но светошумовые гранаты нигде не применялись", - подчеркнула собеседник агентства.

В целом, заметила официальный представитель МВД, количество участников протестных акций в текущее воскресенье значительно меньше, чем в предыдущие выходные, в том числе и в Минске.

Позднее в воскресенье официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сообщила агентству "Интерфакс-Запад", что непосредственно в Минске задержаны около 140 человек