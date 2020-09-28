Церемонию вручения кинопремии "Ника" перенесли на весну 2021 года
20:40 28.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Организаторы премии "Ника" из-за пандемии приняли решение перенести церемонию награждения на весну 2021 года. На торжественном вручении наград планируется отметить лауреатов за 2019 и 2020 годы, сообщила ТАСС в понедельник представитель дирекции "Ники" Ирина Ильичева.
"Мы должны были в конце марта 2020 года вручить "Нику" за 2019 год, но из-за пандемии перенесли церемонию на 24 октября. Однако в связи с тем, что коронавирус пока не уходит, переносим церемонию на начало апреля 2021 года. Будем вручать премии сразу за два года - за 2019-й и 2020-й", - сказала она.
"Есть рекомендации людей [в возрасте] 65 плюс, а у нас много пожилых академиков, нет гарантии, что мы сможем соблюсти абсолютную безопасность. Долго обсуждали, в итоге решили, что рисковать не стоит", - пояснила собеседница агентства.
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