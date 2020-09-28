Кабмин Армении запретил выезд из страны всех мужчин из мобрезерва старше 18 лет
21:20 28.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Армении, согласно введенному в стране военному положению, приняло решение запретить выезд из республики всех мужчин старше 18 лет, которые состоят в мобилизационном резерве. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба армянского кабмина.
"Согласно решению правительства, ограничивается выезд из страны мужчин, состоящих в мобилизационном резерве: рядовой, младший и высший сержантский состав до 48 лет, младший офицерский состав до 50 лет и высший офицерский состав до 55 лет", - отмечается в сообщении армянского кабмина.
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