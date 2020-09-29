Официальным лицам и госслужащим Гонконга велели избегать контактов с персоналом генконсульства США - СМИ
08:10 29.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госслужащие Гонконга получили указание о необходимости избегать любых встреч и контактов с персоналом генконсульства США в этом специальном административном районе КНР. Как сообщила во вторник газета "Саут Чайна морнинг пост", это стало одной из контрмер властей КНР в ответ на введенные Вашингтоном ограничения на деятельность китайских дипломатов.
По данным издания, согласно полученным устным инструкциям, официальные лица и госслужащие Гонконга не должны общаться с персоналом генконсульства США даже по телефону, а также принимать приглашения на организовываемые американской стороной фуршеты и семинары без специального разрешения. В случае поступления звонков от персонала диппредставительства США должностным лицам предписано прерывать с ними разговор, сославшись на отсутствие полномочий для беседы.
"Власти Гонконга полностью поддерживают центральное правительство в принятии контрмер против США и будут способствовать их применению", - заявил представитель канцелярии главы местной администрации, слова которого приводит газета.
Ранее "Саут Чайна морнинг пост" сообщила о введении МИД КНР ограничений на деятельность американского генерального консула в Гонконге. Отныне для проведения встреч с местными должностными лицами, представителями политических партий, университетских кругов и общественности главе дипмиссии США или представляющим его лицам требуется получать специальное разрешение Комиссариата МИД КНР в Гонконге.
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