0
0
90
НОВОСТИ

Официальным лицам и госслужащим Гонконга велели избегать контактов с персоналом генконсульства США - СМИ

08:10 29.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госслужащие Гонконга получили указание о необходимости избегать любых встреч и контактов с персоналом генконсульства США в этом специальном административном районе КНР. Как сообщила во вторник газета "Саут Чайна морнинг пост", это стало одной из контрмер властей КНР в ответ на введенные Вашингтоном ограничения на деятельность китайских дипломатов.

По данным издания, согласно полученным устным инструкциям, официальные лица и госслужащие Гонконга не должны общаться с персоналом генконсульства США даже по телефону, а также принимать приглашения на организовываемые американской стороной фуршеты и семинары без специального разрешения. В случае поступления звонков от персонала диппредставительства США должностным лицам предписано прерывать с ними разговор, сославшись на отсутствие полномочий для беседы.

"Власти Гонконга полностью поддерживают центральное правительство в принятии контрмер против США и будут способствовать их применению", - заявил представитель канцелярии главы местной администрации, слова которого приводит газета.

Ранее "Саут Чайна морнинг пост" сообщила о введении МИД КНР ограничений на деятельность американского генерального консула в Гонконге. Отныне для проведения встреч с местными должностными лицами, представителями политических партий, университетских кругов и общественности главе дипмиссии США или представляющим его лицам требуется получать специальное разрешение Комиссариата МИД КНР в Гонконге.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

08:00 29.09.2020
Число жертв от коронавируса в 1 млн генсек ООН назвал ошеломляющей
0
106
07:50 29.09.2020
Из-за сообщений о "минировании" в хабаровском аэропорту задержали четыре рейса
0
114
22:40 28.09.2020
Вашингтон создает глобальную коалицию против Китая - Помпео
0
603
21:20 28.09.2020
Кабмин Армении запретил выезд из страны всех мужчин из мобрезерва старше 18 лет
0
578
20:40 28.09.2020
Церемонию вручения кинопремии "Ника" перенесли на весну 2021 года
0
559
20:00 28.09.2020
Более 200 общественных деятелей просят главу Верховного суда Карелии передать дело Юрия Дмитриева в другой регион
0
635
19:20 28.09.2020
Эрдоган заявил, что Армения должна "немедленно оставить оккупированные азербайджанские территории"
0
644
18:40 28.09.2020
Все атаки Азербайджана в Карабахе отбиты, противник понес большие потери, заявили в Минобороны Армении
0
744
18:02 28.09.2020
Новикомбанк вошел в список банков-партнеров Минфина Свердловской области
0
609
18:00 28.09.2020
ФРГ сомневается в соответствии санкций против Nord Stream 2 международному праву - кабмин
0
710

Возврат к списку