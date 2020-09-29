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НОВОСТИ

Турция опровергает информацию об уничтожении истребителя ВВС Армении

17:40 29.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын опроверг во вторник информацию о том, что турецкий F-16 с территории Азербайджана сбил штурмовик Су-25 ВВС Армении. Об этом сообщает агентство Блумберг.

Ранее Минобороны Армении выступило с утверждением, что турецкий самолет сбил армянский штурмовик с территории Азербайджана, оказывая воздушную поддержку действиям азербайджанских вооруженных сил.

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