Турция опровергает информацию об уничтожении истребителя ВВС Армении
17:40 29.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын опроверг во вторник информацию о том, что турецкий F-16 с территории Азербайджана сбил штурмовик Су-25 ВВС Армении. Об этом сообщает агентство Блумберг.
Ранее Минобороны Армении выступило с утверждением, что турецкий самолет сбил армянский штурмовик с территории Азербайджана, оказывая воздушную поддержку действиям азербайджанских вооруженных сил.
НОВОСТИ
- 17:15 29.09.2020
- Эмир Кувейта умер на 92-м году жизни - СМИ
- 17:00 29.09.2020
- Турция готова поддержать Азербайджан за столом переговоров и "на поле боя" - Чавушоглу
- 16:32 29.09.2020
- Под ледниками на южном полюсе Марсе обнаружены соленые озера
- 16:12 29.09.2020
- Вся информация об инциденте с Навальным, которой располагает РФ, общедоступна - Песков
- 16:00 29.09.2020
- Госдума отклонила законопроект депутатов ЛДПР о пособиях для домохозяек
- 15:32 29.09.2020
- В РФ заполнены почти 90% мест в больницах, выделенных для лечения инфицированных коронавирусом - Минздрав
- 15:12 29.09.2020
- Суга в разговоре с Путиным заявил о желании решить территориальный вопрос Японии и России
- 15:00 29.09.2020
- Депутаты Госсобрания Республики Алтай внесли вопрос о вотуме недоверия главе региона
- 14:32 29.09.2020
- Путин намерен сделать прививку от коронавируса - Песков
- 14:12 29.09.2020
- В РФ предложили запретить рекламу безалкогольного пива
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать