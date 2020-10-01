Школы Подмосковья продолжают работу в обычном режиме

16:08

Фото Антона Чернова



Подмосковные школы продолжат работу в обычном режиме, каникулы с 5 октября начнутся там, где они запланированы по графику. По поручению губернатораминистр образования Московской областидала разъяснения по вопросам, касающимся учебного процесса в регионе.

"С 5 октября школы, которые учатся по модульной системе, уходят на плановые каникулы. Это те учреждения, в которых дети учатся пять недель, а после неделю отдыхают. Таких школ в Подмосковье примерно 50%, всего в Московской области порядка 1,5 тыс. школ. Длительность каникул не меняется - дети будут отдыхать неделю", - сообщила на брифинге Ирина Каклюгина.

Другая половина школ в регионе обучается по четвертям, осенние каникулы у них начнутся, как и полагается, в ноябре. Министр отметила, что в настоящее время сезонная заболеваемость ОРВИ у школьников ниже, чем в прошлом году, поэтому необходимости делать массовый внеплановый перерыв в учебе нет.

"Школам, в которых не предусмотрены каникулы с 5 октября, мы рекомендуем действовать, исходя из эпидемиологической ситуации. Директор совместно с управляющим советом и родительской общественностью может принять решение о досрочных недельных каникулах, - сказала Ирина Каклюгина. - Они проанализируют ситуацию и уже сегодня примут решение об уходе на каникулы либо о продолжении учебы согласно годовому графику с учетом ситуации с заболеваемостью в школе".

Во всех школах Подмосковья с 5 октября усиливается контроль за обеспечением безопасного учебного процесса. "Обязательная термометрия на входе, если у ребенка температура превышает 37 градусов, он не допускается в школу. Всем учителям еще раз рекомендовано при близком контакте с детьми использовать маску - это безопасность, в том числе, и самого учителя. Проветривание помещений, проведение дезинфекции будем проверять в каждой школе, начиная со следующей недели", - сказала министр.

Все детские сады, колледжи и вузы, а также секции и кружки в Подмосковье продолжат работать в обычном режиме с соблюдением мер безопасности.